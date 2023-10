Πούτιν: Ακολουθούμε την αρχή «αν θέλετε ειρήνη, ετοιμαστείτε για πόλεμο» Κόσμος 15:34, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ένας πόλεμος της Δύσης εναντίον της Ρωσίας θα ήταν σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τη σύγκρουση στην Ουκρανία προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν