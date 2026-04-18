«Όποιο πλοίο προτίθεται να εξέλθει ή να εισέλθει στο Στενό θα καταστραφεί» - Ηχητικό ντοκουμέντο από μήνυμα του Ιράν

Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, ο ΣΚΑΪ φέρνει στο φως ηχητικό ντοκουμέντο που αποδίδεται στο ιρανικό πολεμικό ναυτικό, το οποίο φέρεται να μεταδόθηκε μετά από επίθεση σε τουλάχιστον δύο πλοία στο Στενό του Ορμούζ, κλιμακώνοντας δραματικά την ένταση στην περιοχή. Αναλυτικά το μήνυμα του ιρανικού πολεμικού ναυτικού:

Μετάφραση του μηνύματος στα ελληνικά:

«Στο όνομα του Αλλάχ, του Ελεήμονος, του Πολυεύσπλαχνου.

Ασφάλεια, ασφάλεια, ασφάλεια. Προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία, προσοχή προς όλα τα πλοία.

Λόγω της αποτυχίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στις διαπραγματεύσεις, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κηρύσσει εκ νέου πλήρως κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Κανένα πλοίο, οποιουδήποτε τύπου ή εθνικότητας, δεν επιτρέπεται να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ.

Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ και διασχίσει την κόκκινη γραμμή μεταξύ του νησιού Hengam και του λιμανιού Mina Segat, καθώς και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στο Στενό του Ορμούζ και διασχίσει την κόκκινη γραμμή μεταξύ του Koh Mobarak και του λιμανιού Fujairah, θα αντιμετωπίσει σφοδρή αντίδραση από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και θα καταστραφεί.

Εδώ ναυτικές δυνάμεις Sepah. Τέλος.»

