Πλοίο επιχείρησε να περάσει το Ορμούζ αλλά δέχτηκε πυρά - Ηχητικά ντοκουμέντα

Δύο ηχητικά ντοκουμέντα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ σε παγκόσμια διεθνή αποκλειστικότητα από πλοίο που προσπάθησε να περάσει το Στενό του Ορμούζ αλλά δέχτηκε πυρά.

Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;

Στο δεύτερο ηχητικό, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.

Τα δύο ηχητικά:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Περισσότερα σε λίγο..

Πηγή: skai.gr

