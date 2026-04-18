Πλοίο επιχείρησε να περάσει το Ορμούζ αλλά δέχτηκε πυρά - Ηχητικά ντοκουμέντα

Δύο ηχητικά ντοκουμέντα εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ σε παγκόσμια διεθνή αποκλειστικότητα από πλοίο που προσπάθησε να περάσει το Στενό του Ορμούζ αλλά δέχτηκε πυρά.
Στο πρώτο ηχητικό ακούγεται ο κυβερνήτης ινδικού δεξαμενόπλοιου που δέχτηκε πυρά από το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να λέει: «Μας δώσατε άδεια για να κινηθούμε, γιατί μας επιτίθεστε»;
Στο δεύτερο ηχητικό, o κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό.
Τα δύο ηχητικά:
