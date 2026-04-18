Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε, κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου στην Αττάλεια της Τουρκίας, πως έχει φθάσει η ώρα για μια συζήτηση με τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς η Ουάσιγκτον βλέπει τις μελλοντικές οικονομικές σχέσεις της με τη Ρωσία, όμως οι διαφορές παραμένουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι το ΝΑΤΟ «δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση», ωστόσο η Ρωσία δεν θα αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Συμμαχίας.

Πηγή: skai.gr

