Ο Μπαράκ Ομπάμα υπερασπίστηκε την πυρηνική συμφωνία του 2015 με το Ιράν, μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, υποστηρίζοντας ότι περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης χωρίς να προκαλέσει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία πέτυχε να απομακρύνει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και υποστηρίχθηκε από τις εκτιμήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών εκείνη την εποχή.

«Το πετύχαμε χωρίς να εκτοξεύσουμε πύραυλο», είπε ο Ομπάμα. «Απομακρύναμε το 97% του εμπλουτισμένου ουρανίου τους».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λειτούργησε. Και δεν χρειάστηκε να σκοτώσουμε ένα σωρό ανθρώπους ή να κλείσουμε το Στενό του Ορμούζ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση με άκρως απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν με ανάρτησή του στα social media, στην οποία υποστήριξε ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια, κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Μπαράκ Ομπάμα ότι πήγε με το πλευρό του, εγκατέλειψε το Ισαρήλ και άλλους συμμάχους και παρέδωσε δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη σε ασημένιο πιάτο.

«Βρήκαν το μεγαλύτερο κορόιδο από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου προέδρου», συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Ομπάμα. «Ήταν μία καταστροφή ως ηγέτης μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

