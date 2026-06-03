Της Έλενας Γαλάρη

Την αθώωση των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία, για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο, στις 22 Απριλίου 2026, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας.

Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός αναφέροντας ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία, άφησε το θύμα αβοήθητο, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

«Δεν το χωράει η λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησε έτσι. Ακόμη και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι. Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στο δράστη, παρέχοντας συνδρομή, πριν κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα».

Το θύμα δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά έπειτα από αντιπαράθεση που είχε με τον 20χρονο δράστη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Στο εδώλιο κάθεται η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί τρία χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρών στη δολοφονία.

Πηγή: skai.gr

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