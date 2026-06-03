Φιντάν για σύνοδο ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ θα είναι παρών στην Άγκυρα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα.

Η συζήτηση με τον Ιρανό ομόλογό του αφορούσε την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, που χαρακτηρίστηκε από τον Φιντάν ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Η επικοινωνία μεταξύ Τουρκίας και Ιράν σχετιζόταν με την κρίση ΗΠΑ-Ιράν και τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην περιοχή.

Ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε πως ο Τραμπ αναμένεται να δώσει το παρών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ανησυχώντας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε συνέντευξή του σε δημοσιογράφο του Bloomberg στη Σιγκαπούρη ότι αναμένει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. «Από όσο γνωρίζουμε, θα παραστεί», είπε ο Φιντάν στη Χασλίντα Αμίν, δημοσιογράφο του Bloomberg.

Πηγή: Deutsche Welle

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κρίση ΗΠΑ-Ιράν και τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν αληθεύει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του, κάτι που ο Φιντάν επιβεβαίωσε. Όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αντικείμενο της συνομιλίας ήταν η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, επειδή το Ιράν είχε την εντύπωση ότι είχαν συμφωνήσει με τους Αμερικανούς για μια εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα.Κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίαςΗ πρόσφατη εισβολή και οι επιχειρήσεις στον Λίβανο αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας πως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο.Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους, τόνισε ακόμα ο Τούρκος υπουργός. «Γι' αυτό εμείς, ως διπλωμάτες, εργαζόμαστε τόσο ενεργά για να σταματήσουμε τους πολέμους και να δημιουργήσουμε συνθήκες για ειρήνη, ευημερία, ανάπτυξη και εμπόριο», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

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