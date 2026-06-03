Σκληρή προειδοποίηση Ρούτε προς τους νέους Ρώσους: Μην πάτε στον πόλεμο στην Ουκρανία, θα σκοτωθείτε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε την Τετάρτη τους νέους Ρώσους ότι, αν καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, είναι πολύ πιθανό να χάσουν τη ζωή τους.

«Σας πουλάνε μια πολύ κακή συμφωνία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, απευθυνόμενος άμεσα στους «νέους Ρώσους και τις οικογένειές τους», σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη… Δεν θα εκπαιδευτείτε. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνετε ή να τραυματιστείτε όσο θα βρίσκεστε εκεί», συνέχισε. «Και οι πιθανότητες είναι, ότι αν τραυματιστείτε θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε».

Ο Ρούτε χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία οπου, όπως υποστήριξε, περισσότεροι από 30.000 στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα. Παρόμοια στοιχεία είχε επικαλεστεί και στο παρελθόν. «Αυτό σημαίνει ότι χάνονται περισσότεροι άνδρες σε έναν μήνα από όσους έχασε η Σοβιετική Ένωση σε 10 χρόνια τη δεκαετία του 1980 στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο αρχηγός του ΝΑΤΟ.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», συνέχισε, απευθυνόμενος πάντα στους νεοσύλλεκτους Ρώσους.

Η Ρωσία, η οποία περιγράφει επίσημα τη σύγκρουση ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και υπόσχεται στους νεοσύλλεκτους υψηλούς μισθούς, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου —καθώς και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη συμμαχία— αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά της.

Πηγή: skai.gr

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