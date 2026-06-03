Βρετανία: Εκλήθη από το υπουργείο Εξωτερικών ο Ρώσος πρέσβης μετά την επίθεση του ρωσικού drone στη Ρουμανία

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη, μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ.

«Ο πρόσφατος βίαιος βομβαρδισμός αμάχων στην Ουκρανία από τη Ρωσία έρχεται σε συνέχεια της παραβίασης του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία χτυπήθηκε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

«Ο τραυματισμός αθώων αμάχων σε έδαφος του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτος και αποτελεί μια τρανή υπενθύμιση της απειλής που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ουκρανοί άμαχοι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.