Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως η πυρηνική συμφωνία που διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν θα είναι καλύτερη από τη διεθνή συμφωνία του 2015, η οποία είχε στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που διαμορφώνουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA, που είναι ευρέως γνωστό ως “η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν”», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την κριτική που δέχεται από Δημοκρατικούς και ορισμένους ειδικούς σε θέματα πυρηνικής ενέργειας ότι επισπεύδει διαπραγματεύσεις για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα.

Σε άλλη ανάρτησή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βρίσκεται «υπό καμία απολύτως πίεση» για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, τονίζοντας ωστόσο πως οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες.



Πηγή: skai.gr

