Σφοδρή επίθεση με άκρως απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (αναβολή, αναβολή, αναβολή), και τελικά αποζημιώθηκε όταν έγινε πρόεδρος ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος πηγαίνοντας με το πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ιρσαήλ και όλους τους άλλους συμμάχους και δίνοντας στο Ιράν μία σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία πετούσαν στην Τεχεράνη και τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο.

Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ, άδειασε. Ήταν τόσα πολλά τα χρήματα, που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί τόσα χρήματα και δεν θα ξαναδούν ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να΄ πιστέψουν την τύχη τους.

Τελικά βρήκαν το μεγαλύτερο κορόιδο από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου προέδρου. Ήταν μία καταστροφή ως ηγέτης μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν.

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας χτυπούν με το χέρι, μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στον δρόμο, καταστρέφουν τις διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας. Τώρα είναι ξανά μεγάλη. Δεν θα γελούν πια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ιρανοί δεν απέρριψαν το σχέδιο των ΗΠΑ, αλλά φαίνεται να έχουν καταθέσει τις δικές τους προτάσεις, εστιάζοντας στους όρους για το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, άρα και στον Λιβανο, καθώς και στην ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Στην απάντηση της Τεχεράνης δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά ή τουλάχιστον πρόταση, για τα πύρηνικά, κάτι που ενδεχομένως να μην γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

