Ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη

Ο δεύτερος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη της Ελβετίας ολοκληρώθηκε, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Students’ News Agency (ISNA), προσθέτοντας ότι οι αντιπροσωπείες και των δύο πλευρών αποχώρησαν από τον χώρο των συνομιλιών.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η ιρανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να παραμείνει στη Γενεύη για ημέρες, ακόμη και για εβδομάδες, εάν χρειαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνησή του.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί κάποιες φορές να δεχθεί ένα τόσο δυνατό χτύπημα που να μην μπορεί να σηκωθεί», ανέφερε, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι η επιτυχία των συνομιλιών στη Γενεύη εξαρτάται από το αν οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στις μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και από το κατά πόσο είναι σοβαρές ως προς την άρση των εξοντωτικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.



