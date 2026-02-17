Τμήματα στα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες την Τρίτη καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις στην πλωτή οδό, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency, η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για λόγους «προφύλαξης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας» κατά τη διάρκεια των γυμνασίων.

Η Ρωσία, η Κίνα αποστέλλουν πλοία για κοινές ασκήσεις με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν αναπτύσσουν πολεμικά πλοία για κοινές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη ο σύμβουλος του προέδρου Πούτιν, Νικολάι Πατρούσεφ.

Σε συνέντευξή του στο εβδομαδιαίο περιοδικό Argumenty i Fakty, ο Πατρούσεφ δήλωσε ότι η Ρωσία εργάζεται για την οικοδόμηση μιας «πολυπολικής παγκόσμιας τάξης στους ωκεανούς» ως απάντηση σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε δυτική ηγεμονία.

«Θα αξιοποιήσουμε το δυναμικό των BRICS, το οποίο πρέπει τώρα να αποκτήσει μια πλήρη στρατηγική θαλάσσια διάσταση», είπε.

Πρόσθεσε ότι η πρώτη ναυτική άσκηση των BRICS, με την ονομασία «Will for Peace 2026», πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στον Νότιο Ατλαντικό και σε αυτήν συμμετείχαν η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νότια Αφρική.

Η άσκηση «Maritime Security Belt» φιλοξενείται από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία του κόσμου, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι κοινές ναυτικές ασκήσεις ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 2019 με πρωτοβουλία του ναυτικού του Ιράν και έχουν πραγματοποιηθεί επτά φορές από τότε.

⚡️BREAKING 🇨🇳🇷🇺🇮🇷



China and Russia are set to deploy their naval forces to the Strait of Hormuz for joint exercises alongside Iran. pic.twitter.com/RFlJfKtQ74 — Defense Intelligence (@DI313_) February 17, 2026

Το Ιράν έχει ξεκινήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, σημειώνει το Al Jazeera.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκίνησαν χθες ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ιράν ξεκινούν τον δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το στενό είναι η πιο ζωτικής σημασίας οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

