Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ιράν - ΗΠΑ στη Γενεύη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκίνησαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τη μακροχρόνια διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από το αν η Ουάσιγκτον θα αποφύγει «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις», την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εμπλακεί «έμμεσα» στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην υπάρξει συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα. «Θα μπορούσαμε να είχαμε μια συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να εξουδετερώσουν το πυρηνικό τους δυναμικό. Και χρειάστηκε να στείλουμε τα B-2».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απευθυνόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ είπε: «Ούτε εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία».

Οι δυο χώρες ξανακάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τις συνομιλίες της 6ης Φεβρουαρίου στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, έπειτα από κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών και ανταλλαγές απειλών εκατέρωθεν.

Ο εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baghaee, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα, με τις δύο πλευρές να μοιράζονται τις απόψεις τους με τον μεσολαβητή, τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Badr Albusaidi.

Έπειτα από αυτές τις πρώτες συνομιλίες «θα μπορούσαμε με σύνεση να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση για το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας έγινε πιο ρεαλιστική» ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η σοβαρή στάση των ΗΠΑ όσον αφορά την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και η αποφυγή μη ρεαλιστικών απαιτήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με «εποικοδομητικές προτάσεις».

Η προσέγγιση του Ιράν στις συνομιλίες είναι σοβαρή, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε από τώρα το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές και τις προειδοποιήσεις μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν, αφήνοντας πάντως ανοικτή την πόρτα σε διπλωματική διευθέτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Οι δυο πλευρές διαφωνούν για τα ζητήματα για τα οποία θα γίνει διαπραγμάτευση. Η Τεχεράνη θέλει να αφορά παρά μόνο το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Η Ουάσιγκτον --όπως και το Ισραήλ-- απαιτούν θα τεθεί στο τραπέζι ζήτημα περιορισμού του προγράμματος κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων και τερματισμού ένοπλων οργανώσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης».

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει ανοικτή σε συμβιβασμό για το απόθεμα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, που εκτιμάται πως ξεπερνά τα 400 κιλά --η τύχη του παραμένει άγνωστη από το καλοκαίρι--, αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε άρση κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Χαμίντ Γκανμπάρι, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για θέματα οικονομικής διπλωματίας, δήλωσε την Κυριακή στο Ιρανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν πιθανότητες επιτυχίας, εάν η Ουάσιγκτον εξασφαλίσει οικονομικό όφελος «σε τομείς με υψηλή και γρήγορη οικονομική απόδοση».

Ο Karim Haggag, διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ελπίδα στις πυρηνικές συνομιλίες είναι μια συμφωνία που θα αποκαταστήσει την πρόσβαση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ώστε να μπορεί να προσδιορίσει την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Τόνισε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου, σύμφωνα με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως είναι κοινώς γνωστή, είναι «εξαιρετικά σημαντική για την εκτόνωση της τρέχουσας κρίσης».

«Αλλά είναι επίσης σημαντικό να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΔΟΑΕ, η οποία υπέστη σοβαρό πλήγμα κατά την περίοδο που οδήγησε στον 13ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ», δήλωσε ο Haggag.

Ο επικεφαλής του SIPRI υπενθύμισε ότι το Ιράν κατηγόρησε τον ΔΟΑΕ για συνενοχή στις στρατιωτικές επιθέσεις του περασμένου καλοκαιριού, λόγω της απόφασης του οργανισμού για «μη συμμόρφωση».

«Το Ιράν υποστηρίζει ότι η απόφαση αυτή έδωσε στην πραγματικότητα νομιμότητα στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν», είπε, προσθέτοντας: «Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΔΟΑΕ ως αξιόπιστου ουδέτερου μέρους, ικανού να επαληθεύει οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί».

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC δηλώνει ότι το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό 24ωρη επιτήρηση

Ο ανώτατος διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν δήλωσε ότι το IRGC διατηρεί «πλήρη 24ωρη κυριαρχία πληροφοριών» στο Στενό του Ορμούζ.

Ο υποναύαρχος Alireza Tangsiri έκανε τις δηλώσεις αυτές λίγες ώρες μετά την έναρξη στρατιωτικής άσκησης στο στενό, ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία του κόσμου που βρίσκεται μεταξύ του Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας.

#🚨 BREAKING: Almost 1/3 of the US Navy is deployed in the Middle East,circling Iran.

Tensions are high,presence is massive. pic.twitter.com/g9Ai6XgqrN — The War Journal (@Thewarjurnal_) February 16, 2026

