Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στη Γενεύη

Ξεκίνησαν στη Γενεύη οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ρωσικών, ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών για μια πιθανή διευθέτηση στην Ουκρανία, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Today, we are starting another round of negotiations in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia.



We thank the American side for its engagement and consistent work in the negotiation process. We are grateful to Switzerland for organizing the meeting and… pic.twitter.com/RqfSGXDk88 February 17, 2026

Οι διήμερες συνομιλίες, που ξεκίνησαν, σήμερα, Τρίτη, είναι πιθανό να επικεντρωθούν στο ζήτημα των εδαφών και πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο -στις 24 Φεβρουαρίου- της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνει το Al Jazeera.

Ο Τραμπ πιέζει τη Μόσχα και το Κίεβο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία, αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παραπονεθεί ότι η χώρα του δέχεται από την Ουάσινγκτον ισχυρότερες πιέσεις από ότι η Ρωσία.

Η Ρωσία απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει το υπόλοιπο 20% του Ντονέτσκ που η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να καταλάβει -κάτι που το Κίεβο αρνείται να κάνει.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ αύξησε ξανά την πίεση προς την Ουκρανία την Τρίτη τα ξημερώματα.

Όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «μεγάλες» και είπε: «Η Ουκρανία καλύτερα να προσέλθει στο τραπέζι, γρήγορα». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Αυτό μόνο σας λέω».

Οι συνομιλίες, τις οποίες το Κρεμλίνο είπε ότι θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς παρουσία μέσων ενημέρωσης, έρχονται μετά από δύο προηγούμενους γύρους που πραγματοποιήθηκαν φέτος στο Άμπου Ντάμπι, χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

«Αυτή τη φορά, η ιδέα είναι να συζητηθεί ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων, στην πραγματικότητα, των κύριων», δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Τα κύρια ζητήματα αφορούν τόσο το εδαφικό όσο και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα αιτήματα που έχουμε θέσει», είπε.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί και θέλει να συνεχίσει να πολεμά.

«Ακόμη και την παραμονή των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη, ο ρωσικός στρατός δεν έχει άλλες εντολές πέρα από το να συνεχίσει να πλήττει την Ουκρανία. Αυτό λέει πολλά για το πώς η Ρωσία αντιμετωπίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των εταίρων», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα.

«Μόνο με επαρκή πίεση προς τη Ρωσία και σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μπορεί ρεαλιστικά να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας έχει εξελιχθεί στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από το 1945, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλές ουκρανικές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά να έχουν καταστραφεί από τις μάχες.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, συμπεριλαμβαανομένης της Κριμαίας και τμημάτων του Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από την εισβολή του 2022. Η Μόσχα ζητά από τα ουκρανικά στρατεύματα να αποσυρθούν από βαριά οχυρωμένες και στρατηγικές περιοχές στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Κίεβο έχει απορρίψει αυτή την απαίτηση και αντ’ αυτού έχει ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Γενεύη, θα ηγηθεί ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του προέδρου Πούτιν.

Ωστόσο, το γεγονός ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν στο παρελθόν κατηγορήσει τον Μεντίνσκι ότι τους έκανε διαλέξεις ιστορίας ως δικαιολογία για τη ρωσική εισβολή, έχει μειώσει περαιτέρω τις προσδοκίες για οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο στη Γενεύη.

Ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών Iγκόρ Κοστιούκοφ θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Kίριλ Ντμίτριεφ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστή ομάδα εργασίας για οικονομικά ζητήματα.

Ο Βλαντίμιρ Σοτνίκοφ, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τη Μόσχα, δήλωσε ότι η ρωσική ομάδα θα αποτελείται από περίπου 20 άτομα, πολύ περισσότερα από τις αντιπροσωπείες στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών.

«Νομίζω ότι οι ρωσικές προθέσεις είναι σοβαρές. Γιατί, ξέρετε, η κατάσταση εδώ στη Ρωσία είναι ότι οι απλοί άνθρωποι έχουν απλώς κουραστεί από αυτόν τον πόλεμο», είπε στο Al Jazeera.

Της αντιπροσωπείας του Κιέβου θα ηγηθεί ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κίριλο Μπουντάνοφ. Ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σεργκέι Κισλίτσα θα είναι επίσης παρών.

Πριν αναχωρήσει η αντιπροσωπεία για τη Γενεύη, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι ο στόχος της Ουκρανίας για «μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη» παραμένει αμετάβλητος.

Πέρα από το εδαφικό, Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν επίσης να απέχουν πολύ σε ζητήματα όπως το ποιος θα πρέπει να ελέγχει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και το ποιος θα είναι ο ρόλος δυτικών στρατευμάτων μετά τον πόλεμο.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα εκπροσωπήσουν την κυβέρνηση Τραμπ στις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Συμμετέχουν επίσης αυτή την εβδομάδα σε συνομιλίες στη Γενεύη με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.