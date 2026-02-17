Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Aλεξάντερ Λουκασένκο εξέφρασε την Τρίτη τη στήριξή του στη ρωσική ιδέα για ένωση όλων των χωρών που αντιμετωπίζουν κυρώσεις, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο Λουκασένκο εξήγησε σε κυβερνητική σύσκεψη ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τον προσέγγισε, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Ανώτατου Κρατικού Συμβουλίου, για να εξετάσει το ζήτημα και «κατά κάποιο τρόπο να ενώσει όλους όσοι βρίσκονται υπό κυρώσεις».

«Έχουμε επίσης πείσει την Κίνα. Δεν χρειάζονται πειθώ, καταλαβαίνουν ότι θα είναι οι επόμενοι», πρόσθεσε.

Ο Λουκασένκο δήλωσε ότι 50 χώρες βρίσκονται σήμερα υπό άμεσες κυρώσεις, επηρεάζοντας «εκατοντάδες κράτη» έμμεσα.

«Αν ενωθούμε και καταλήξουμε σε συμφωνία, όσοι μας επέβαλαν κυρώσεις θα φοβηθούν», υποστήριξε ο Λευκορώσος ηγέτης.

Πηγή: skai.gr

