Σε διάστημα 30 με 60 ημερών αναμένεται να παραδοθεί το πόρισμα για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε στον Βαρνάβα και εξαπλώθηκε ταχύτατα σχεδόν σε όλη τη βορειοανατολική Αττική, κατακαίγοντας σπίτια, επιχειρήσεις, δάσος και καλλιέργειες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με μία πρώτη αυτοψία που έγινε, το πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς βρίσκεται σε απόσταση δύο μέτρων από κολώνα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η εισαγγελία, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έχει ορίσει δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να μελετήσουν όλα τα στοιχεία, να τα εκτιμήσουν και να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους.

Παρότι δεν υπάρχει, πλέον, ενεργό μέτωπο στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.