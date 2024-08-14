Πύρινα μέτωπα στη χώρα: 34 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 34 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ναυπάκτου, συνελήφθη σήμερα μια γυναίκα για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στην περιοχή Ρούτσος, της Τ.Κ. Μανάγουλης, του δήμου Δωρίδας, στην Φωκίδα, και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.007,81 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

