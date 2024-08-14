Οικολογική καταστροφή στην Αττική από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 8 ετών (2017-σήμερα) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας καταδεικνύουν τα στοιχεία της επικαιροποιημένης ανάλυση των καμένων εκτάσεων. Τα στοιχεία αναφέρει το meteo, επικαλούμενο ευρωπαϊκούς φορείς.

Από το 2017 μέχρι και τις 13 Αυγούστου 2024, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.

Εικόνα 1. Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως σήμερα. Με αποχρώσεις του κόκκινου και ροζ σημειώνονται οι εκτάσεις που έχουν καεί το 2023 και 2024 (ως τις 13/8) και με κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα οι εκτάσεις που κάηκαν τα προηγούμενα 8 έτη. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 8 έτη το 26% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 8 χρόνια έχουν καεί 450.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 37% της επιφάνειας των δασών.

Η πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα Αττικής και έφτασε μέχρι την οικιστική ζώνη του Λεκανοπεδίου, έκαψε ένα μεγάλο τμήμα δασικής έκτασης της Βορειοανατολικής Αττικής.

Πίνακας 1. Συνολικές καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2017-2024 (ως τις 13/8) στην περιοχή της Αττικής.

Πηγή: skai.gr

