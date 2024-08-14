Ολοκληρώθηκαν αυτοψίες της Περιφέρειας Αττικής σε 28 πυρόπληκτες επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, οι αυτοψίες των τριμελών κλιμακίων των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής, στις επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου, προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες τους, κατ' εφαρμογή της κρατικής αρωγής, όπως αυτή ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Μέχρι αυτή την ώρα:

Στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών τα κλιμάκια, υπό τη συνοδεία της αντιπεριφερειάρχου Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκίας Κεφαλογιάννη, έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους 20 επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές στην περιοχή του Χαλανδρίου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές αυτοψίες και στην περιοχή της Πεντέλης.

Στον τομέα ευθύνης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής τα κλιμάκια, υπό τη συνοδεία της αντιπεριφερειάρχου Βίκυς Καβαλλάρη, έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους 8 επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές στην περιοχή του Μαραθώνα, εκ των οποίων 7 αφορούν θερμοκήπια και 1 κτηνοτροφική μονάδα.

Οι αυτοψίες των πυρόπληκτων επιχειρήσεων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί αύριο.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, τα μέλη των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής αρχικά πραγματοποιούν τον διά ζώσης έλεγχο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε επιχείρηση, συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, εκδίδουν το πόρισμα με την εκτιμώμενη ζημιά και ακολούθως προσκομίζουν τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, «από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Αττικής. Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τους πληγέντες με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Η καταγραφή και η αποτίμηση των ζημιών αποτελεί προτεραιότητά μας. Κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημίες θα αποζημιωθεί χωρίς καθυστέρηση. Θα συνεχίσουμε με αφοσίωση και διαφάνεια, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς».

