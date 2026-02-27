Όλοι οι πιθανοί στόχοι στην επικράτεια του Ιράν - Δείτε χάρτες

Το Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να «πατήσουν» το κουμπί, αν και εφόσον το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώσει τον πρόεδρο Τραμπ (Donald Trump) ότι υπήρξε διπλωματικό αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή, οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και κεντραρισμένοι από τον αμερικανικό στρατό.

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών αποκαλύπτει τους πιθανούς στόχους σε τρεις χάρτες.

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί στόχοι βρίσκονται στα κεντρικά και βόρεια της χώρας:

Οι στρατιωτικές υποδομές του Ιράν

Οι δώδεκα πυρηνικοί στόχοι βρίσκονται κυρίως στα κεντρικά της χώρας

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Οι καθεστωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κυρίως στα νότια της χώρας

Συνολικά όλοι οι στόχοι σε έναν χάρτη: Επτά εγκαταστάσεις, πυρηνικές, στρατιωτικές και καθεστωτικές βρίσκονται έξω από την Τεχεράνη, ενώ οκτώ εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά στον Περσικό Κόλπο

Στο σενάριο της άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης, οι ΗΠΑ – με βάση τη μέχρι τώρα στρατηγική τους σε παρόμοιες κρίσεις – θα στόχευαν κυρίως υποδομές υψηλής στρατηγικής αξίας, αποφεύγοντας (τουλάχιστον αρχικά) μαζικά πλήγματα σε αστικά κέντρα. Οι πιθανότεροι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Πυρηνικές εγκαταστάσεις

Τις πιο «κρίσιμες» τοποθεσίες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όπως:

Natanz Nuclear Facility.

Fordow Fuel Enrichment Plant.

Bushehr Nuclear Power Plant.

Στόχος θα ήταν η επιβράδυνση ή καταστροφή δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Στρατιωτικές βάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης

Οι ΗΠΑ έχουν στο παρελθόν στοχοποιήσει τη Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ειδικά μονάδες πυραύλων και drone. Πιθανοί στόχοι:

Βάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Κέντρα ελέγχου UAV.

Αποθήκες οπλισμού.



