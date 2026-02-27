Εκπρόσωποι της FIFA θα επισκεφθούν σύντομα το Μεξικό για να αξιολογήσουν ζητήματα ασφάλειας και μετακίνησης ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ (Claudia Sheinbaum).

Η ικανότητα της χώρας να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση αυτή την εβδομάδα, μετά τη βία που ξέσπασε όταν ο στρατός σκότωσε την Κυριακή τον ισχυρό βαρόνο των ναρκωτικών (Nemesio Oseguera Cervantes).

Η επιχείρηση και οι βίαιες συνέπειές της στοίχισαν τη ζωή σε 70 ανθρώπους. Μέλη καρτέλ έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα για να αποκλείσουν δρόμους σε πολιτείες σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα σε πόλεις της πολιτείας Χαλίσκο, μεταξύ των οποίων και η Γουαδαλαχάρα, η οποία έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο (Gianni Infantino), δήλωσε στη Σάινμπαουμ σε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στο Μεξικό ως διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σάινμπαουμ επανέλαβε αυτό την Παρασκευή κατά την καθημερινή ενημέρωσή της.

«Με διαβεβαίωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί στη χώρα μας», είπε. «Συμφωνήσαμε ότι μια ομάδα της FIFA θα έρθει οπωσδήποτε για να εξετάσει διάφορα ζητήματα. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό εδώ και πολύ καιρό, αλλά το ζήτημα της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, φυσικά».

«Είπα στον Ινφαντίνο ότι η Κυριακή ήταν μια ειδική περίπτωση και ότι έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν εδώ και καιρό, ώστε να μπορούν να είναι ήσυχοι», πρόσθεσε.

Παρότι η Σάινμπαουμ δήλωσε ότι η κατάσταση επανέρχεται στην κανονικότητα, οι ανησυχίες για την ασφάλεια στη Γουαδαλαχάρα παραμένουν. Η World Aquatics ακύρωσε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Καταδύσεων που ήταν προγραμματισμένο για την επόμενη εβδομάδα κοντά στη Γουαδαλαχάρα.

Η Σάινμπαουμ ανέφερε ότι η κυβερνητική αθλητική αρχή CONADE προσπαθούσε να πείσει τη World Aquatics να μεταφέρει τη διοργάνωση σε άλλη πόλη του Μεξικού.

«Συνεργαζόμαστε μαζί τους για να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε αυτό το διεθνές τουρνουά», πρόσθεσε η πρόεδρος. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το επαναφέρουμε».

Όσον αφορά τη μετακίνηση, οι τρεις πόλεις στο Μεξικό που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξακολουθούσαν να προσπαθούν να επιλύσουν ζητήματα, σχεδόν 100 ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα, στις 11 Ιουνίου, στο Στάδιο Αζτέκα.

Στην Πόλη του Μεξικού, συνεχίζονταν οι εργασίες για τη βελτίωση μιας γραμμής ελαφρού σιδηροδρόμου, που αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο πρόσβασης προς το Αζτέκα. Στο Μοντερέι, το μετρό βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή. Το στάδιο της Γουαδαλαχάρα δεν διαθέτει δημόσια συγκοινωνία, αν και διαθέτει μεγάλο ανοιχτό χώρο στάθμευσης.

«Ο Ινφαντίνο μου ζήτησε επίσης να εξετάσω το ζήτημα της κυκλοφορίας στις τρεις πόλεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η μετακίνηση όλων όσοι θα παρακολουθήσουν τους αγώνες στα στάδια και ούτω καθεξής, μεταξύ άλλων ζητημάτων πάνω στα οποία εργαζόμαστε», κατέληξε η Σάινμπαουμ.

Πηγή: skai.gr

