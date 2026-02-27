Για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας έκανε λόγο ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «ειρηνικής κατάληψης» της Κούβας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χειρίζεται το ζήτημα σε «πολύ υψηλό επίπεδο».

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα», είπε ο Τραμπ καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά συζητούν μαζί μας και ίσως προχωρήσουμε σε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας».

