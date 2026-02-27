Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη - και εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν - η Κίνα εξέδωσε επέιγουσα ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της.

Το Πεκίνο συμβουλεύει τους κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν ενώ κάλεσε όσους βρίσκονται στη χώρα αυτή να την εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν, επικαλούμενη την κατάσταση της ασφάλειας.

Νωρίτερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει για λόγους ασφαλείας το μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του και συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

