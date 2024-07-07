Η Ολλανδία θα αρχίσει χωρίς καθυστέρηση την προμήθεια αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία, υποσχέθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλντκαμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης το σαββατοκύριακο στο Κίεβο.

Με την ευκαιρία της πρώτης του μετακίνησης στο εξωτερικό από τον διορισμό του εδώ και λίγες ημέρες ως επικεφαλής της ολλανδικής διπλωματίας, ο Κάσπαρ Φέλντκαμπ έδωσε τη διαβεβαίωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο ότι οι αναγκαίες άδειες εξαγωγής εκδόθηκαν την περασμένη εβδομάδα και η Ολλανδία είναι πλέον έτοιμη να στείλει τα αεροσκάφη χωρίς καθυστέρηση στην Ουκρανία. Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για τον χρόνο παράδοσης των 24 F-16 στο Κίεβο.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψής του στο Κίεβο είχαν κρατηθεί μυστικές μέχρι σήμερα για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

