Η Ρωσία λέει πως καταρρίφθηκαν drones της Ουκρανίας σε νότιες περιφέρειες

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν από επτά ουκρανικά drones χθες Σάββατο στις νότιες ρωσικές περιφέρειες Μπιέλγκοροντ και Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, επτά drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες της Μπιέλγκοροντ, η οποία υφίσταται στην πράξη καθημερινές ουκρανικές επιθέσεις.

Ο Αλεξέι Σμίρνοφ, περιφερειάρχης στην Κουρσκ, επίσης έκανε λόγο περί κατάρριψης επτά drones. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν κάπου δέκα χωριά χθες.

Ούτε η μια, ούτε ή άλλη πηγή έκαναν λόγο για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

