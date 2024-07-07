«Με κομμένη την ανάσα» ψηφίζει σήμερα η Γαλλία. Αυτός είναι και ο τίτλος της εφημερίδας Le Monde. Μέχρι το μεσημέρι η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες είχε ξεπεράσει ελαφρά τα ποσοστά της περασμένης Κυριακής και κυμαινόταν στα υψηλότερα επίπεδα από το 1981. Ήδη χθες ψήφισαν οι υπερπόντιες κτήσεις και οι Γάλλοι του εξωτερικού. Τα συνολικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα γίνουν γνωστά έως αύριο το πρωί. Πρώτα έξιτ πολς αναμένονται στις οκτώ το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τις τελευταίες σφυγμομετρήσεις το σίγουρο είναι ότι απόλυτη πλειοψηφία με 289 έδρες δεν θα υπάρξει για κανέναν. Η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν με υποψήφιο πρωθυπουργό του Ζορντάν Μπαρντελά υπολογίζεται στις 200 με 230 έδρες, το Λαϊκό Μέτωπο σε λιγότερες από 200 και τρίτος, με διαφορά από τους δύο πρώτους, παραμένει ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Σε σχέση με τους υπολογισμούς της περασμένης Κυριακής εμφανίζεται μικρή μείωση των εδρών της Ακροδεξιάς, η οποία οφείλεται στο ότι έχασε γύρω στις 60 με 70 έδρες μετά την απόσυρση υποψηφίων από άλλα κόμματα με στόχο να δημιουργηθεί μία ευρύτερη αντι-λεπενική συμμαχία. Οι περιφέρειες με τρεις υποψηφίους από 306 στον πρώτο γύρο μειώθηκαν στις 96 για τον δεύτερο γύρο. Τελικά έχουν απομείνει για σήμερα 419 περιφέρειες με δύο μονομάχους, 87 με τρεις υποψηφίους και 2 με τέσσερις υποψηφίους. Οι υπόλοιποι 69 βουλευτές για το σύνολο των 577 έχουν ήδη εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Πρωθυπουργός Ατάλ ώς τον Αύγουστο;

Το ερώτημα που παραμένει είναι: Τι θα κάνει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εάν ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν θελήσει την πρωθυπουργία; Με βάση το Σύνταγμα, ο Γάλλος πρόεδρος δεν δεσμεύεται χρονικά για τον ορισμό του πρωθυπουργού. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κρατήσει τον Γκαμπριέλ Ατάλ, ίσως και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που αρχίζουν στις 26 Ιουλίου στο Παρίσι.

Υπάρχει όμως μια ημερομηνία-κλειδί, αυτή της Πέμπτης 18 Ιουλίου, που ορίζεται για την πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει άμεσα η δυνατότητα για μία «πρόταση μομφής» από το νέο Κοινοβούλιο κατά μιας υπαγορευμένης και μάλιστα μειοψηφικής κυβέρνησης. Αυτό άλλωστε θέλησε να αποφύγει ο Μπαρντελά, ζητώντας από τους ψηφοφόρους να του δώσουν την απόλυτη πλειοψηφία.

Πηγή: DW - Ολυμπία Τσίπηρα, Παρίσι

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.