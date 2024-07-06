«Καταλάβαμε ένα χωριό στο Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία», λέει η Ρωσία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν ένα χωριό στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό πως τα στρατεύματά του «απελευθέρωσαν το χωριό Σοκίλ», σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης του Ντονέτσκ, της πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.