Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λαμβάνουν οι γαλλικές αρχές για να αποτραπούν τυχόν επεισόδια για να αποτραπούν ταραχές μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών.



Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη Γαλλία για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην πολωμένη γαλλική κοινωνία.



Οι καταστηματάρχες στις μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για τα χειρότερα, καθώς φράζουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν τις ζημιές που προκαλούνται από ταραχοποιούς.

Πηγή: skai.gr

