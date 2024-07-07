Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Γαλλία: 30.000 αστυνομικοί στους δρόμους για να αποτραπούν ταραχές μετά τις εκλογές

Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη Γαλλία μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Γαλλία

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας λαμβάνουν οι γαλλικές αρχές για να αποτραπούν τυχόν επεισόδια για να αποτραπούν ταραχές μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών. 

Περίπου 30.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε όλη τη Γαλλία για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην πολωμένη γαλλική κοινωνία.

Οι καταστηματάρχες στις μεγάλες πόλεις προετοιμάζονται για τα χειρότερα, καθώς φράζουν πόρτες και παράθυρα για να αποτρέψουν τις ζημιές που προκαλούνται από ταραχοποιούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Εκλογές στη Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark