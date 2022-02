Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ολλανδικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί έξω από κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, όπου ένας ένοπλος κρατά ομήρους από νωρίς το απόγευμα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο AT5 δείχνουν έναν άνδρα που κρατείται όμηρος από τον ένοπλο.

Αρκετά άτομα κατάφεραν να διαφύγουν από κατάστημα της Apple.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η ολλανδική αστυνομία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Από νωρίς το απόγευμα, αστυνομικοί εκκένωσαν την πλατεία που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του εμπορικού κέντρου του Άμστερνταμ και ζήτησαν από τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μη βγουν προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται ένας άνδρας με παντελόνι παραλλαγής και μαύρη κουκούλα να απειλεί με όπλο υπάλληλο του καταστήματος.



«Υπάρχει ένα άτομο οπλισμένο μέσα στο κατάστημα… η αστυνομία βρίσκεται με πολλές μονάδες και ειδικές δυνάμεις στο σημείο και καταβάλλει προσπάθειες για να ελέγξει την κατάσταση», αναφέρει η ολλανδική αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter. «Περιορίζουμε την πληροφόρηση για την κατάσταση στο κατάστημα της Apple… προκειμένου να μην προκαλέσουμε προβλήματα στην έρευνα και στις προσπάθειες που καταβάλλονται εκεί», συμπληρώνει. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ατόμων που κρατούνται όμηροι.

Η αστυνομία εκκένωσε την πλατεία που βρίσκεται στη νότια πλευρά του εμπορικού κέντρου του Άμστερνταμ και ζήτησε από τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μη βγουν προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.

Regarding the safety of the people involved in the hostage situation at the Apple Store at Leidseplein, we would like to ask all public to stay away from the site so the police can focus on dealing with the situation.