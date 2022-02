Τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπείας της Ρωσίας Σεργκέι Ναρίσκιν εξευτέλισε τηλεοπτικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θυμίζοντας εποχές απολογίας κατηγορουμένων σε σταλινικές δίκες. Ο πρόεδρος της Ρωσίας μάλιστα υπαγορεύει στον αέρα τι θα δηλώσει ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Κατασκοπείας της Ρωσίας που έχει χάσει τα λόγια του!



Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του συμβουλίου ασφαλείας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα λίγο πριν την υπογραφή της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Λουγκάνσκ και του Ντοντέσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Μόσχας πήρε τον λόγο, λέγοντας πως προτείνει πριν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας να προηγηθούν διπλωματικές λύσεις.



Ο Ναρίσκιν ανέφερε συγκεκριμένα: «Με την πρόταση του Νικολάι Πλατόνοβιτς, θα μπορούσαμε να δώσουμε, πώς να το πω, στους δυτικούς μας εταίρους μια τελευταία ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια επιλογή, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, να πιέσουν το Κίεβο να επιλέξει την ειρήνη και να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ». «Στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει να πάρουμε την απόφαση για την οποία συζητάμε σήμερα» συνέχισε.



Αυτή η τελευταία φράση φάνηκε να εξαγριώνει τον Πούτιν. «Τι σημαίνει; ‘Στη χειρότερη περίπτωση;’ Προτείνεις να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις;» ρώτησε εμφανώς εκνευρισμένος ο Πούτιν και συνέχισε «Ή να αναγνωρίσουμε κυριαρχία;»



Ο Ναρίσκιν τα έχασε άρχισε να τραυλίζει και ο Πούτιν συνέχισε να τον πιέζει «Μίλα, μίλα, ΜΙΛΑ απλά!»



Ναρίσκιν: «Θα υποστηρίξουμε την πρόταση για αναγνώριση του…»



Πούτιν: «ΘΑ υποστηρίξω; ή υποστηρίζω;» «Μίλα απλά Σεργκέι!»



Ναρίσκιν: «Υποστηρίζω την πρόταση…»



Πούτιν: «Τότε πες το έτσι. Ναι ή όχι».



Ναρίσκιν: «Ναι. Υποστηρίζω την πρόταση για την ένταξη των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία.»



Πούτιν: «Δεν μιλάμε γι’ αυτό. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε αν θα αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία τους ή όχι».



Ναρίσκιν: «Ναι. Υποστηρίζω την πρόταση για αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους»



Πούτιν: «Ωραία. Παρακαλώ μπορείς να καθίσεις τώρα. Ευχαριστώ» απάντησε ψυχρά ο Πούτιν…



Since I haven't found an English version online, I've added subtitles to Putin's humiliation of his spy chief during today's grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK