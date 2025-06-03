Την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Ολλανδίας ανακοίνωσε ο Ντικ Σχοφ (φωτό), μετά την αποχώρηση του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Σχοφ δήλωσε ότι τον λυπεί η απόφαση του Βίλντερς να αποχωρήσει από τον συνασπισμό, προσθέτοντας ότι ήταν «περιττή και ανεύθυνη».

Η κυβέρνηση χωρίς το κόμμα του Βίλντερς θα λειτουργήσει ως υπηρεσιακή, μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές, και θα ασχοληθεί κυρίως με θέματα ασφαλείας διευκρίνισε ο Σχοφ.

Ο Βίλντερς, του οποίου το κόμμα Ελευθερίας (PVV) αναδείχθηκε πρώτο σε έδρες στο κοινοβούλιο στις τελευταίες εκλογές, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό πως όλοι οι υπουργοί του PVV θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση.

«Υπέγραψα για την αυστηρότερη πολιτική ασύλου, όχι για την πτώση της Ολλανδίας», είπε στους δημοσιογράφους σύμφωνα με τον Guardian μετά την προηγούμενη ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, καθώς δεν υπήρξε «έγκριση στα σχέδια ασύλου μας», το PVV «αποχωρεί από τον συνασπισμό».

Η ολλανδική κυβέρνηση, ένας συνασπισμός μεταξύ του αντιισλαμικού κόμματος του Βίλντερς, του μεγαλύτερου κόμματος, του λαϊκιστικού Κινήματος Αγροτών-Πολιτών (BBB), του κεντρώου Νέου Κοινωνικού Συμβολαίου (NSC) και του φιλελεύθερου Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), έχει πλέον ουσιαστικά καταρρεύσει.

Η απόφαση του Βίλντερ θα σημαίνει πλέον ότι θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, αν και δεν είναι σαφές πότε, με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ να έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Χάγη στα τέλη του μήνα. Οι εκλογές δεν είναι πιθανόν να διεξαχθούν πριν από τον Οκτώβριο.

