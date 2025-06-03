Ζαχάροβα εξυμνεί Άγκυρα: «Αδιάρρηκτη αξία οι ρωσοτουρκικές σχέσεις»

Τα... καλύτερα λόγια επιφύλασσε την Τρίτη για την Άγκυρα η Μαρία Ζαχάροβα. «Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας επιδεικνύουν μια μοναδική ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικών τους συμφερόντων και της στόχευσης προς την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών με την ευκαιρία της 105ης επετείου διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Παρά όλα τα προηγούμενα σκαμπανεβάσματα, οι χώρες μας έχουν οικοδομήσει ισχυρούς δεσμούς βασισμένους στον αμοιβαίο σεβασμό. Η ρωσοτουρκική σχέση χρησιμεύει ως μοναδικό παράδειγμα του πώς μια ρεαλιστική στάση και η προστασία των δικών τους συμφερόντων, αφενός, και οι φιλοδοξίες για σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή και παγκοσμίως, αφετέρου, μπορούν να εξισορροπηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αξιωματούχο, η συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας «έχει υποστεί μια πολυετή μεταμόρφωση - από κοινές προκλήσεις που δοκίμασαν τη δύναμη της αλληλεπίδρασης και τις πρώτες σοβιετοτουρκικές συμφωνίες που έθεσαν τις αρχές της καλής γειτονίας έως τις τελευταίες μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρωτοβουλίες».

Μεταξύ άλλων μεγάλης κλίμακας έργων, η Ζαχάροβα τόνισε την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου και τους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και TurkStream. Επιπλέον, οι δύο χώρες διατηρούν ενεργές επαφές υψηλού και υψηλού επιπέδου σε επίπεδο κορυφής, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και η διακοινοβουλευτική συνεργασία, σημείωσε.

«Η Ρωσία και η Τουρκία συνεχίζουν να χτίζουν γέφυρες εμπιστοσύνης, καθώς δείχνουν ότι μια αληθινή εταιρική σχέση παραμένει μια αδιάρρηκτη αξία ακόμη και σε περιόδους αλλαγών», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

