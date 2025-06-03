Ο επικεφαλής της ακροδεξιάς στην Ολλανδία Γκέερτ Βίλντερς έριξε σήμερα τον κυβερνητικό συνασπισμό αποσύροντας το κόμμα του PVV, λόγω των διαφωνιών του για τη μεταναστευτική πολιτική, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

«Δεν υπήρξε υπογραφή για το σχέδιό μας για το άσυλο (…) Το PVV αποχωρεί από τον συνασπισμό», έγραψε ο Βίλντερς στο Χ αναφερόμενος στα σχέδια του κόμματός του για αυστηροποίηση της πολιτικής έναντι των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

Ο ακροδεξιός ηγέτης εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Ντικ Σχοφ καθυστερούσε πολύ να εφαρμόσει «την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική» που έχει ισχύσει ποτέ στην Ολλανδία, την οποία προωθούσε το PVV μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Η αποχώρηση του PVV από τον κυβερνητικό συνασπισμό ανοίγει μια νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας για την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ και μάλλον θα οδηγήσει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Εξάλλου η Ολλανδία θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση όταν φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αργότερα μέσα στον μήνα.

Δεκαοκτώ μήνες μετά την αιφνιδιαστική του νίκη στις εκλογές, που προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη και τον κόσμο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Κόμμα για την Ελευθερία του Βίλντερς παραμένει το δημοφιλέστερο.

Ωστόσο έχει μειωθεί η διαφορά του με τη συμμαχία των Εργατικών και των Πράσινων υπό τον πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς.

Την ίδια ώρα, ψηλά στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων παραμένει το φιλελεύθερο VVD, παραδοσιακά σημαντικός παράγοντας της ολλανδικής πολιτικής.

Στα τέλη Μαΐου ο Βίλντερς είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικά συνέντευξη Τύπου για να δηλώσει ότι η υπομονή του «βρίσκεται στα όριά της», ενώ είχε απειλήσει ότι θα ρίξει τον κυβερνητικό συνασπισμό, αν δεν εφαρμοστεί «μέσα σε λίγες εβδομάδες το αργότερο» το σχέδιό του για περιορισμό της μετανάστευσης.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει κυρίως το κλείσιμο των συνόρων της Ολλανδίας στους αιτούντες άσυλο, την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα και την απέλαση των προσώπων που έχουν διπλή υπηκοότητα και έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Συνοψίζοντας τα αιτήματά του ο Βίλντερς έχει δηλώσει: «Θα κλείσουμε τα σύνορα για τους αιτούντες άσυλο και την επανασύνδεση των οικογενειών. Δεν θα ανοίξουμε άλλα κέντρα ασύλου. Θα τα κλείσουμε».

Πολιτικοί αναλυτές έχουν επικρίνει τις προτάσεις του PVV, χαρακτηρίζοντάς τις ανεύθυνες ή παράνομες, ενώ κάποιοι εκτίμησαν ότι ο Βίλντερς επιδιώκει απλώς να δημιουργήσει μια κρίση προκειμένου να καταρρεύσει η κυβέρνηση.

Ο ακροδεξιός ηγέτης χαρακτηρίζεται συχνά «ο Ολλανδός Τραμπ» εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών απόψεών του και της χαρακτηριστικής ξανθιάς κόμης του.

Ο Βίλντερς εμφανιζόταν αδιάλλακτος στο κοινοβούλιο, ενώ συχνές ήταν οι φραστικές αντιπαραθέσεις του με τον Τίμερμανς. Ο ακροδεξιός ηγέτες έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο μόνος τρόπος να καταφέρει να εφαρμόσει τη μεταναστευτική πολιτική του είναι να γίνει πρωθυπουργός.

Ωστόσο στις εκλογές του 2023 το κόμμα του κατάφερε να κερδίσει 37 έδρες στο κοινοβούλιο σε σύνολο 150 και αναγκάστηκε να στηριχθεί σε άλλα κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Μεταξύ αυτών είναι το κόμμα υπέρ των αγροτών BBB, στο οποίο μπορεί ακόμη να βασίζεται. Η στήριξη του VVD δεν είναι βέβαιη πια, ενώ το τέταρτο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού, το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, έχει καταρρεύσει στις δημοσκοπήσεις μετά την αποχώρηση του επικεφαλής του Πίτερ Ομτζίγκτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.