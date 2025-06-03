Ζελένσκι: Η Ουκρανία προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη στα τέλη Ιουνίου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη στα τέλη Ιουνίου, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η μη συμμετοχή της χώρας του στη σύνοδο θα χάριζε «μια νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος απορρίπτει κατηγορηματικά ένταξη της Ουκρανίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Λάβαμε πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος μετά από συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Στα τέλη Μαΐου, ο Ζελένσκι προέτρεψε τα κράτη του ΝΑΤΟ να προσκαλέσουν την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής, που έχει προγραμματιστεί για τις 24-26 Ιουνίου στη Χάγη της Ολλανδίας.

«Αν η Ουκρανία δεν είναι παρούσα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτό θα είναι μια νίκη για τον Πούτιν, όχι εναντίον της Ουκρανίας, αλλά εναντίον του ΝΑΤΟ», είπε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου.

Το Κίεβο θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή να λάβει «εγγυήσεις ασφαλείας» από τη συμμαχία για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να εισβάλει ξανά.

Μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θεωρείται απαράδεκτη από τη Μόσχα, η οποία βλέπει τη Συμμαχία ως υπαρξιακή απειλή για τα σύνορά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

