Γεωργία: Το κοινοβούλιο απαγορεύει τις μάσκες και τα πυροτεχνήματα στις διαδηλώσεις

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας υπερψήφισε σήμερα έναν νόμο που απαγορεύει στους διαδηλωτές να καλύπτουν τα πρόσωπά τους και δεν επιτρέπει τη ρίψη πυροτεχνημάτων και τη χρήση λέιζερ κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, μετά τις συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και πολιτών υπέρ της ΕΕ. Ο νόμος, ο οποίος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 λάρι (720 δολάρια) στους παραβάτες, εγκρίθηκε ομόφωνα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interpress.

Οι βουλευτές ενέκριναν επίσης αυξήσεις στα πρόστιμα για την καταστροφή κτιρίων και τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Οι καταδίκες για την οργάνωση αποκλεισμών δρόμων προβλέπουν πρόστιμα έως και 15.000 λάρι (5.400 δολάρια).

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στα τέλη Νοεμβρίου, στον απόηχο των ανακοινώσεων της κυβέρνησης ότι αναβάλλει τις συνομιλίες της χώρας του Νοτίου Καυκάσου για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση εξόργισε πολλούς στη Γεωργία, όπου η ιδέα της προσχώρησης στην ΕΕ είναι δημοφιλής. Πάνω από 100 εν ενεργεία διπλωμάτες υπέγραψαν μια ανοικτή επιστολή για να διαμαρτυρηθούν και πρέσβεις παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους.

Πολλοί διαδηλωτές φορούν αντιασφυξιογόνες μάσκες και καλύπτουν τα πρόσωπά τους προκειμένου να αποφύγουν να αναγνωριστούν και η αστυνομία στην πρωτεύουσα Τιφλίδα έχει κάνει χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων εναντίον τους.

Ορισμένοι εκτοξεύουν πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών. Άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει λέιζερ προσπαθώντας να «τυφλώσουν» τους αστυνομικούς και τις κάμερες ασφαλείας έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου στην Τιφλίδα.

Δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Σε περίπου 30 ανθρώπους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και δύο ηγετικά στελέχη της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο πρέσβης της ΕΕ στη Γεωργία δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι η συμπεριφορά της αστυνομίας προς τους διαδηλωτές είναι απαράδεκτη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις εκ μέρους των Βρυξελλών.

Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε υπερασπίστηκε τη συμπεριφορά της αστυνομίας και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει πει πως περισσότερα από 150 μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχουν τραυματιστεί.

Το κοινοβούλιο της Γεωργίας αναμένεται αύριο να εκλέξει έναν πρόεδρο προκειμένου να αντικαταστήσει τη Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, μια φιλοευρωπαία επικρίτρια του κυβερνώντος κόμματος.

Ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση είναι ο Μιχαήλ Καβελασβίλι, ένας πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος με αντιδυτικές απόψεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

