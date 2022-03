Ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ, Ντέιβιντ Μπίσλεϊ, προειδοποίησε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και το κόστος των τροφίμων παγκοσμίως.

Είπε ότι η Ουκρανία συγκέντρωσε αρκετά για να ταΐσει τη χώρα της και 400 εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Το ήμισυ της προσφοράς στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο τροφοδοτεί περίπου 125 εκατομμύρια, προέρχεται από την Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ.

Reality: it's not only families in Ukraine impacted by this war. Ukrainian farmers harvested enough to feed their country & 400M people globally. Now, the world will pay the price w/ soaring food & fuel costs.



The longer we go without peace, the longer millions go without food.