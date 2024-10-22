Μειωμένος κατά 10 εκατομμύρια -ή κατά ένα τέταρτο- είναι ο πληθυσμός της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η μείωση του πληθυσμού οφείλεται στην απομάκρυνση πληθυσμών, στην υπογεννητικότητα και φυσικά στους θανάτους εξαιτίας του πολέμου.

Σε συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ αναφέρθηκε ότι η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 επιδείνωσε μια ήδη δύσκολη κατάσταση: «Το ποσοστό γεννήσεων έπεσε κατακόρυφα και αυτή τη στιγμή αντιστοιχεί περίπου ένα παιδί ανά γυναίκα, που είναι ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο» ανέφερε η εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας πρέπει η αντιστοιχία να είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Η Ουκρανία, η οποία είχε πληθυσμό άνω των 50 εκατομμυρίων όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση το 1991, έχει υποστεί σοβαρή μείωση πληθυσμού. Το 2021, τον τελευταίο χρόνο πριν από την εισβολή της Ρωσίας, είχε πληθυσμό περίπου 40 εκατομμύρια.

Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ είπε ότι μια ακριβής αποτίμηση για τον αντίκτυπο του πολέμου στον πληθυσμό της Ουκρανίας θα είναι εφικτή μετά το τέλος του, όταν θα μπορούσε τελικά να γίνει πλήρης απογραφή.

Η κατά πολύ μεγαλύτερη Ρωσία, με πληθυσμό άνω των 140 εκατομμυρίων πριν από τον πόλεμο, έχει επίσης δει τη δημογραφική της κατάσταση να επιδεινώνεται αφότου εισέβαλε στην Ουκρανία: κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων από το 1999 τους πρώτους έξι μήνες του 2024, κάτι που το Κρεμλίνο χαρακτηρίστηκε «καταστροφικό».

Η κυριότερη αιτία μείωσης του πληθυσμού στην Ουκρανία είναι οι πρόσφυγες: 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν τώρα στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη.

Οι θάνατοι από τον πόλεμο ήταν επίσης ένας παράγοντας.

«Είναι δύσκολο να έχουμε ακριβείς αριθμούς, αλλά οι εκτιμήσεις κυμαίνονται γύρω στις δεκάδες χιλιάδες θύματα», είπε.

Πηγή: skai.gr

