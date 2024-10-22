Μια Ιταλίδα σέρφερ έχασε τη ζωή της αφού καρφώθηκε στο στήθος από έναν ξιφία, ενώ έκανε σέρφινγκ στις ακτές της Δυτικής Σουμάτρας στην Ινδονησία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN, η 36χρονη Τζούλια Μανφρίνι έκανε σέρφινγκ στα νησιά Μενταουάι, μια απομακρυσμένη αλυσίδα νησιών, όταν υπέστη ένα «φρικτό ατύχημα», δήλωσε ο συνέταιρός της Τζέιμς Κόλστον.

«Δυστυχώς, ακόμη και με τις γενναίες προσπάθειες του συντρόφου της, του προσωπικού του τοπικού θέρετρου και των γιατρών, η Τζούλια δεν μπόρεσε να σωθεί», ανέφερε ο Κόλστον την Κυριακή σε δήλωσή του στο Instagram. «Πιστεύουμε ότι πέθανε κάνοντας αυτό που αγαπούσε, σε ένα μέρος που αγαπούσε».

Ο Λαχμουντίν Σιρεγκάρ, εκτελών επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών των νήσων Μενταουάι, δήλωσε ότι η Μανφρίνι χτυπήθηκε στο στήθος από το αιχμηρό ψάρι ενώ έκανε σέρφινγκ στα ανοικτά του νότιου τμήματος της νήσου Σιμπερούτ γύρω στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Σύμφωνα με ιατρική έκθεση, υπέστη τραύμα από μαχαιριά στο άνω αριστερό μέρος του θώρακα με βάθος περίπου πέντε εκατοστών, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο Κόλστον και η Μανφρίνι ίδρυσαν μαζί την ταξιδιωτική εταιρεία AWAVE Travel, η οποία διοργάνωνε ταξίδια σε δημοφιλείς προορισμούς για σέρφινγκ, συμπεριλαμβανομένων των νησιών Μενταουάι.

«Η Τζούλια δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς οι άνθρωποι να ερωτευτούν το χαμόγελο και το γέλιο της», έγραψε ο Κόλστον, συνιδρυτής του πρακτορείου.

«Σε αγαπάμε Τζούλια. Λυπάμαι πολύ που πρέπει να σε αποχαιρετήσω».

Πηγή: skai.gr

