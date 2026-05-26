Με... γάτα Περσίας παρουσιάζει το Ιράν ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Ακόμα κι αν μαζευτούν εκατό χιλιάδες ποντίκια, δεν έχουν το κουράγιο (το θράσος) να κοιτάξουν τη γάτα στα μάτια. Επειδή το δέος και η επιβλητικότητα της γάτας δεν τους επιτρέπει να μείνουν ενωμένα [και σκορπίζουν]. Και η γάτα είναι "συγκεντρωμένη" (συμπαγής) μέσα στην ίδια της την ψυχή (τον εαυτό της)» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«صدهزار موش گِرد آیند، زَهره ندارند در گربه بنگرند. زیرا که هیبت گربه نگذارد که ایشان جمع باشند. و گربه جمع است در نَفْس خويش».



— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 25, 2026

Αυτό το απόσπασμα είναι μια βαθιά σουφική (μυστικιστική) και φιλοσοφική αλληγορία από την κλασική περσική λογοτεχνία, με ΗΠΑ και Ισραήλ να παρομοιάζονται με «ποντίκια».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε έντονα τον «τρομοκρατικό στρατό» των ΗΠΑ για την κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Χορμοζγκάν, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών πράξεων «θαλάσσιας πειρατείας» εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων τις τελευταίες 48 ώρες.

Πηγή: skai.gr

