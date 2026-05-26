Βουτιά έως 9% για τη BP μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του προέδρου Άλμπερτ Μάνιφολντ

Οι μετοχές της βρετανικής ενεργειακής εταιρείας BP σημειώνουν μεγάλες απώλειες την Τρίτη, αφότου το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι απέλυσε τον πρόεδρο Άλμπερτ Μάνιφολντ σε μια αιφνιδιαστική κίνηση.

Η απόφαση για την άμεση απομάκρυνση του Μάνιφολντ ελήφθη λόγω «σοβαρών ανησυχιών» σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, σύμφωνα με το CNBC.

«Ο Άλμπερτ συνέβαλε στο να δοθεί μια ευπρόσδεκτη έμφαση και δυναμική στη μεταμόρφωση της BP», δήλωσε η Αμάντα Μπλανκ, ανώτερη ανεξάρτητη σύμβουλος της BP. «Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή του όταν έλαβε γνώση ζητημάτων που αφορούν ζητήματα στη διακυβέρνηση και τη συμπεριφορά, τα οποία θεωρεί απαράδεκτα, και έλαβε αποφασιστικά μέτρα».

Οι μετοχές της BP που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσαν πτώση έως και 9% μετά την είδηση, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους. Η μετοχή μείωσε τις απώλειες στο περίπου 5%.

Η BP ανακοίνωσε ότι διόρισε τον Ίαν Τάιλερ ως προσωρινό πρόεδρο με άμεση ισχύ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μόνιμου προέδρου.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ηγετική ομάδα πιστεύουν ακράδαντα στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, και η εταιρεία προχωρά με γοργούς ρυθμούς για να την υλοποιήσει», δήλωσε ο Τάιλερ. «Η BP χτίζει ένα ιστορικό ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων και αυστηρής εστίασης στη δημοσιονομική πειθαρχία — όλα αυτά με στόχο την αύξηση της αξίας για τους μετόχους και των αποδόσεων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μάνιφολντ, ο οποίος κατείχε τη θέση του προέδρου μόλις από τον Οκτώβριο, έλαβε λιγότερες ψήφους από το συνηθισμένο στην ετήσια γενική συνέλευση της BP τον περασμένο μήνα, μετά από μια «ανταρσία» των επενδυτών.

Το 81,8% των μετόχων ψήφισε υπέρ της εκλογής του πρώην επικεφαλής του ιρλανδικού κολοσσού δομικών υλικών CRH ως προέδρου της BP. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χρειάζονται το 50% των ψήφων για να εκλεγούν, ενώ συνήθως λαμβάνουν σχεδόν 100% υποστήριξη.

Η απόλυση του Μάνιφολντ έρχεται σε μια περίοδο που ο ενεργειακός κολοσσός επιστρέφει στις βασικές του δραστηριότητες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απομακρύνοντας τον εαυτό του από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – και την ώρα που η πρώην επικεφαλής της Woodside Energy, Μεγκ Ο'νηλ, αναλαμβάνει τα ηνία ως διευθύνουσα σύμβουλος. Η Μεγκ Ο'νηλ ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου την 1η Απριλίου, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή για λιγότερο από δύο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

