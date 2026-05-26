Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 1.30 μ.μ. σήμερα το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου.

Το τραγικό συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο μόλις 15 ετών νεαρός αναβάτης δίκυκλου, έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (μονάδα) ωστόσο δυστυχώς ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

