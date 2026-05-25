Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο η Γωγώ Μαστροκώστα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα.

Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ» έγραψε η κόρη της τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

