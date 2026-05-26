Χανιά: Συνελήφθη 60χρονος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στα Χανιά.

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και πρόκειται για 60χρονο στον οποίο πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι όπου διαμένει.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 1 πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγγια, 1 πιστόλι φωτοβολίδων, 1 κυνηγετικό όπλο, μπαλτά και μαχαίρι.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

