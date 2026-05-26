Στρατηγικό άνοιγμα της Eli Lilly στα εμβόλια και τη βιοτεχνολογία με τριπλή εξαγορά ύψους 4 δισ. δολαρίων

Η Eli Lilly ανακοίνωσε την Τρίτη τα σχέδιά της να εξαγοράσει τρεις εταιρείες έναντι σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνίες για την εξαγορά των Curevo, LimmaTech Biologics και Vaccine Company έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων, 780 εκατομμυρίων και 1,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα.

«Αυτές οι εξαγορές αντανακλούν μια στρατηγική που αποσκοπεί στην πρόληψη των ασθενειών στην πηγή τους, αντί στην αντιμετώπιση των συνεπειών τους», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ντάνιελ Μ. Σκόβρονσκι, επικεφαλής επιστημονικών θεμάτων και προϊόντων και πρόεδρος της εταιρείας.

Η Curevo έχει αναπτύξει ένα εμβόλιο για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα στους ενήλικες, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά με τη χρήση συνθετικού ανοσοενισχυτικού, προκειμένου να βελτιωθεί η ανεκτικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και να μειωθούν οι παρενέργειες.

Η LimmaTech έχει ως στόχο την καταπολέμηση βακτηριακών παθογόνων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων όπως η Neisseria gonorrhoeae και η Chlamydia trachomatis, όπου παρατηρείται αυξημένη αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα.

Η εταιρεία Vaccine Company αναπτύσσει τεχνολογίες In Vivo Nanoparticle (IVN) που χρησιμοποιούν μικροσκοπικά σωματίδια για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων, γενετικού υλικού ή διαγνωστικών αισθητήρων στον οργανισμό και την καταπολέμηση ιογενών παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου του ιού Epstein-Barr.

Η Eli Lilly, γνωστή κυρίως για τα επιτυχημένα φάρμακά της για την απώλεια βάρους και τον διαβήτη, σημείωσε ισχυρή ζήτηση για τα κορυφαία προϊόντα της, το Zepbound και το Mounjaro, με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου στις ΗΠΑ για κάθε προϊόν να ανέρχονται σε 4,16 και 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Αντιμετωπίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό από την Novo Nordisk, κατασκευάστρια του Wegovy, η Eli Lilly έθεσε σε κυκλοφορία το δεύτερο τρίμηνο το Foundayo, το νέο εγκεκριμένο φάρμακο GLP-1 για την παχυσαρκία.

Η εταιρεία διατήρησε το πρώτο τρίμηνο μερίδιο 60,1% στην αμερικανική αγορά φαρμάκων για την παχυσαρκία, ενώ η Novo Nordisk κατείχε μερίδιο 39,4%.

