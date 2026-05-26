Η σουηδική κεντροδεξιά κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει κατά 50% την τιμή των μηνιαίων καρτών για τις δημόσιες συγκοινωνίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ώστε να μετριάσει το υψηλότερο κόστος των αυξανόμενων τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αντιδρώντας, η αριστερή αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση μιλώντας για ένα προεκλογικό μέτρο ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 13 Σεπτεμβρίου.

«Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε όλες τις συνέπειες του πολέμου. Αυτό είναι απλώς αδύνατο. Αλλά μπορούμε να μετριάσουμε τις συνέπειες, ώστε να μην διακοπεί η ανάκαμψη της σουηδικής οικονομίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο έναν αναθεωρημένο προϋπολογισμό ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (600 εκατομμύρια ευρώ), ο οποίος θα διατεθεί στις περιφέρειες που είναι αρμόδιες για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

«Ήρθε η ώρα να συμπληρωθούν τα μέτρα για όσους μετακινούνται στη δουλειά με αυτοκίνητο με μέτρα για όσους χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Οι προσωρινές μειώσεις, που ξεκινούν την 1η Ιουλίου, αναμένεται να κοστίσουν 6,5 δισεκατομμύρια κορώνες (699 εκατομμύρια δολάρια), δήλωσε η υπουργός Παιδείας και επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος, Σιμόνα Μόχαμσον.

Μια μηνιαία κάρτα στη Στοκχόλμη, για παράδειγμα, κοστίζει 1.060 κορώνες (98 ευρώ).

Ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, ο Τζίμι Άκεσον, επαίνεσε την ικανότητα του κυβερνητικού συνασπισμού να αντιμετωπίσει «τόσο τις ανάγκες όσων μπορούν και θέλουν να επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο και όσων χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους», υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει.

Η κυβέρνηση έχει μειώσει δύο φορές τους φόρους στα καύσιμα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πρόσφατα διέθεσε επίσης 500 εκατομμύρια κορώνες (48 εκατομμύρια ευρώ) για την υποστήριξη των εσωτερικών αεροπορικών πτήσεων, μειώνοντας τα τέλη αερολιμένων.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, νυν αξιωματική αντιπολίτευση, έκανε λόγο για μια «κυβέρνηση που δεν έχει καμία αξιοπιστία».

«Έχει απορρίψει συστηματικά όλες τις προτάσεις μας για τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών και για να τις καταστήσουν πιο προσιτές», δήλωσε ο Τομπίας Μποντίν, γενικός γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Ekot.



