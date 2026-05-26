Στον τελικό προορισμό του — τον Ινδικό Ωκεανό — παρά κάποια προβλήματα στους κινητήρες, πριν τυλιχθεί στις φλόγες κατά την πρόσκρουση, έφτασε το Starship της SpaceX.

Το Starship ξεκίνησε να φλέγεται ενώ βρισκόταν ακόμα εν κινήσει.

Τελικά, κατά την προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό, τυλίχθηκε στις φλόγες, αφού πρώτα δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα.

Σημειώνεται πως στο Τέξας, είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει την απογείωση του Starship.

Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα κατά την απογείωση.

Πηγή: skai.gr

