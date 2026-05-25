Παναθηναϊκός: Το έζησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε διαφορετικό βαθμό...

Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν και τις τρεις σεζόν θητείας του Τούρκου προπονητή, αυτό έχει να κάνει με τα γκαρντ του. Πιο συγκεκριμένα, με τη μεταγραφή του… 4ου κοντού παίκτη.

Και τις τρεις τελευταίες χρονιές, σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να φανεί πολύ αποτελεσματική, η μεταγραφή ενός από τους κοντούς της ομάδας. Πρώτα ο Βιλντόζα, μετά ο Μπράουν και μετά ο Σόρτς…

Τι και αν στα χαρτιά ήταν πολύ καλές μεταγραφές. Στην πράξη φάνηκε πως υπήρχε θέμα στην προσαρμογή. Ενώ στην ιεραρχία πάντα οι Γκράντ, Σλούκας και Ναν ήταν από πάνω.

