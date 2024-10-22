Ένα αντισυλληπτικό για σκύλους, το οποίο αναπτύχθηκε από χιλιανούς επιστήμονες και έχει πάρει διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο εξωτερικό, αρχίζει να χορηγείται στη Χιλή.

Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε 40 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Αργεντινή και η Βραζιλία καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμβόλιο Egalitte αντιπροσωπεύει μια καινοτόμο εναλλακτική επιλογή για τη διαχείριση της αναπαραγωγής των ζώων.

Με προτεινόμενη τιμή τα 50 δολάρια (περίπου 46 ευρώ), προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή στον χειρουργικό ευνουχισμό ή στη στείρωση, που είναι διαδικασίες αμετάκλητες και εμπεριέχουν κινδύνους.

Πριν εμβολιασθούν, οι σκύλοι πρέπει να υποβάλλονται σε κλινικές εξετάσεις. Οι θηλυκοί που κυοφορούν ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο αυτό, εξηγεί ο Χερνάν Αγκιλέρα του εργαστηρίου Ngen Lab, το οποίο το παρασκευάζει και το διανέμει.

Πώς λειτουργεί - Τα οφέλη για το ζώο

«Πρόκειται για το πρώτο εμβόλιο αυτού του τύπου στον κόσμο για τους σκύλους», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Λεονάρντο Σάενς της σχολής κτηνιατρικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Χιλής, επικεφαλής του προγράμματος.

Ο ερευνητής και η ομάδα του εργάζονται από το 2009 για την ανάπτυξη του «εμβολίου», η διανομή του οποίου άρχισε τον Οκτώβριο στη Χιλή.

Το εμβόλιο αποτελείται από ένα ανοσολογικό προϊόν που κινητοποιεί τα αντισώματα, εμποδίζοντας για ένα έτος την παραγωγή σεξουαλικών ορμονών τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά ζώα.

«Όλα μπλοκάρονται: η σεξουαλική δραστηριότητα και η γονιμότητα», υπογραμμίζει ο Λεονάρντο Σάενς.

Δρα σαν ένα είδος «ανοσολογικού ευνουχισμού», εμποδίζοντας όχι μόνο την αναπαραγωγή, αλλά αναστέλλοντας επίσης «τις σεξουαλικές συμπεριφορές» των σκύλων οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή ορμονών, εξηγεί ο Σάενς.

«Δεν ήθελα να του κάνω επέμβαση. Με πονούσε να του αφαιρέσω μέλη», λέει ο Ιβάν Γκουτιέρες, ένας 27χρονος φοιτητής, ο οποίος πήγε τον σκύλο του, τον Φραντσέσκο, σε μια κτηνιατρική κλινική του Σαντιάγο για να εμβολιασθεί.

Έπειτα από ένα μήνα, ο Ιβάν Γκουτιέρες θα πρέπει να επισκεφθεί και πάλι τον κτηνίατρο με το σκύλο του για μια αναμνηστική δόση και στη συνέχεια να επιστρέφει κάθε χρονιά για μια νέα δόση, εφόσον επιθυμεί το ζώο του να συνεχίσει να μην μπορεί να αναπαραχθεί.

«Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες φοβούνται τη χειρουργική επέμβαση», επιβεβαιώνει η Μαριέλα ντελ Σας, κτηνίατρος στην κλινική, επικαλούμενη τους κινδύνους καρδιοαναπνευστικής ανακοπής παρά τις εξετάσεις που προηγούνται.

Στις άλλες μεθόδους προσωρινής στείρωσης, οι παρενέργειες μπορεί να είναι αποτρεπτικές. Το ορμονικό εμφύτευμα, «το οποίο δρα για τρεις ή τέσσερις μήνες (...), δημιουργεί μια ανισορροπία που μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες», λέει ο Σάενς.

Πηγή: skai.gr

