Στη δημοσιότητα έδωσαν οι IDF πλάνα από drone που δείχνουν μέλη της ελίτ της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ να στοχοποιούνται σε αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι IDF, τις τελευταίες ημέρες, η 55η Ταξιαρχία Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών έχει εμπλακεί σε περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές εδάφους έπειτα από ακριβείς τοποθεσίες που έχουν στη διάθεσή τους στο νότιο Λίβανο υπό τη διοίκηση της 98ης Μεραρχίας. Χρησιμοποιώντας drone, εντόπισαν δύο στρατιώτες, από τις δυνάμεις Radwan της Χεζμπολάχ, οι οποίοι φαίνονται οπλισμένοι με πύραυλο RPG και ένα τουφέκι εφόδου. Οι δύο στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά των IDF και οι ισραηλινοί ανταπέδωσαν.

Στη συνέχεια, οι αλεξιπτωτιστές άσκησαν αεροπορική επιδρομή κατά του κτιρίου όπου ήταν κρυμμένοι οι στρατιώτες, σκοτώνοντάς τους, σύμφωνα με τις IDF.

בתיעוד מרחפן: חיסול מחבלי 'כוח רדואן' של חיזבאללה חמושים בטיל RPG ורובה - פעילות כוחות המילואים של הצנחנים (55)



לכל הפרטים:https://t.co/hMBluH3DHD pic.twitter.com/JsSJzfkHE8 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2024

Επιπλέον, οι IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων, όπου βρισκόταν ένας υπόγειος άξονας σήραγγας, μαζί με δεκάδες πυραύλους RPG, βλήματα όλμων, στρατιωτικά γιλέκα και άλλο εξοπλισμό μάχης που ανήκε στη Χεζμπολάχ.

Σε μια ξεχωριστή επιδρομή, εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας εκτοξευτής με τέσσερις πυραύλους έτοιμους να εκτοξευθούν προς τις βόρειες ισραηλινές κοινότητες καταλήγουν οι IDF.

Πηγή: skai.gr

