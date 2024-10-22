Λογαριασμός
Η στιγμή που ο ισραηλινός στρατός «εξολοθρεύει» στελέχη της δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ - Δείτε βίντεο

Drone κατέγραψε τη στιγμή που οι IDF «εξολοθρεύουν» στελέχη της ελίτ της Χεζμπολάχ, Ραντβάν - Επιπλέον, οι IDF κατέστρεψαν εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων

Ισραήλ IDF

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι IDF πλάνα από drone που δείχνουν μέλη της ελίτ της Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ να στοχοποιούνται σε αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο.

Ισραήλ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι IDF, τις τελευταίες ημέρες, η 55η Ταξιαρχία Εφέδρων Αλεξιπτωτιστών έχει εμπλακεί σε περιορισμένες, τοπικές, στοχευμένες επιδρομές εδάφους έπειτα από ακριβείς τοποθεσίες που έχουν στη διάθεσή τους στο νότιο Λίβανο υπό τη διοίκηση της 98ης Μεραρχίας. Χρησιμοποιώντας drone, εντόπισαν δύο στρατιώτες, από τις δυνάμεις Radwan της Χεζμπολάχ, οι οποίοι φαίνονται οπλισμένοι με πύραυλο RPG και ένα τουφέκι εφόδου. Οι δύο στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά των IDF και οι ισραηλινοί ανταπέδωσαν.

Ισραήλ

Στη συνέχεια, οι αλεξιπτωτιστές άσκησαν αεροπορική επιδρομή κατά του κτιρίου όπου ήταν κρυμμένοι οι στρατιώτες, σκοτώνοντάς τους, σύμφωνα με τις IDF.

Επιπλέον, οι IDF εντόπισαν και κατέστρεψαν μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων, όπου βρισκόταν ένας υπόγειος άξονας σήραγγας, μαζί με δεκάδες πυραύλους RPG, βλήματα όλμων, στρατιωτικά γιλέκα και άλλο εξοπλισμό μάχης που ανήκε στη Χεζμπολάχ. 

Ισραήλ

Ισραήλ

Σε μια ξεχωριστή επιδρομή, εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας εκτοξευτής με τέσσερις πυραύλους έτοιμους να εκτοξευθούν προς τις βόρειες ισραηλινές κοινότητες καταλήγουν οι IDF.

IDF

Πηγή: skai.gr

